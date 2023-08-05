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Странная блондинка из «Ералаша» теперь играет только вышибал: ахнете, увидев ее лысой

5 августа 2023 09:15
Странная блондинка из «Ералаша» теперь играет только вышибал: ахнете, увидев ее лысой

Метаморфозы поразят любого.

«Ералаш» подарил многим маленьким актерам путевку в мир кино. В компании везунчиков оказалась одна странная девочка-блондинка с брутальными чертами лица. Некоторые зрители почувствовали какой-то подвох, глядя на нее, и это неспроста.

Чудаковатой девочкой оказался Павел Кассинский, сын актера Романа Карцева. Борис Грачевский предложил мальчику сыграть девочку с косичками и получил согласие. Павел не возражал и с интересом взялся за работу. Кассинский появлялся и в других эпизодах «Ералаша», но уже в роли мальчишек.

Несмотря на удачный опыт в кино, Павел не поступил в театральный вуз. Он связал свою карьеру с другой сферой, однако позднее все-таки вернулся на экраны.

Кассинского можно увидеть в нашумевшем сериале «Интерны»: наследник Карцева сыграл пациента-уголовника. Выбор роли не удивляет, ведь брутальный Павел с его лысиной, мускулами и татуировками идеально вписывается в образы преступников, вышибал и буйных качков.

Странная блондинка из «Ералаша» теперь играет только вышибал: ахнете, увидев ее лысой
Фото: Кадры из сериалов "Интерны" 2010–2016, "Ералаш"
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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