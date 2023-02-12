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Стране раскрыли истинное лицо Меньшова: неожиданную правду выдала Гурченко

12 февраля 2023 18:30
Стране раскрыли истинное лицо Меньшова: неожиданную правду выдала Гурченко

Знаменитостям не удалось найти общий язык.

Людмила Гурченко и Владимир Меньшов успели поработать вместе над картиной «Любовь и голуби». Зрители хвалили артистку за перевоплощение, а сама она не раз говорила, как благодарна постановщику за предоставленную возможность. Однако, как оказалось, плодотворная работа не помогла им наладить общение.

По словам прославленной артистки, ей так и не удалось принять особенности характера Меньшова. Дело в том, что режиссер отличался непостоянством и был человеком настроения. Поэтому он в один день он мог общаться с Гурченко как ближайший друг, а спустя некоторое время даже не поздороваться с ней в коридоре.

«По-человечески он мне не близок», — призналась актриса.

Также она отмечала, что интересным собеседником Меньшов был лишь тогда, когда что-то интересовало его. В другое же время он был «пустым и неинтересным» и совсем не стремился идти на контакт.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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