Страна забыла про одного из самых привлекательных актеров СССР: куда он пропал

Евгений Киндинов прославился на весь СССР благодаря картине «Романс о влюбленных». После выхода фильма на экраны актер буквально проснулся знаменитым и не мог справиться с настойчивым вниманием поклонниц. Однако со временем артист все реже и реже начал появляться на экранах.

Как оказалось, в первое время после выхода фильма Андрея Кончаловского режиссеры не находили для Киндинова новые роли, а спустя некоторое время он был вынужден взять паузу. Дело в том, что у артиста начались серьезные проблемы с суставами, поэтому он посвятил всего себя лечению. А когда Киндинов вновь смог играть, то режиссеры и поклонники уже забыли о нем.

Как признавался артист, он долгое время не мог смириться с неожиданным поворотом своей карьеры. Помогла же ему преподавательская деятельность: однажды его пригласили заняться обучением во ВГИКе, что на несколько лет увлекло знаменитость.

Сегодня Киндинов занят работой в театре. На малых экранах он появлялся лишь однажды, снявшись в одном из сезонов медицинской драмы «Склифосовский». Евгений Арсеньевич уверен, что живого общения со зрителями не заменит даже самый популярный сериал. По мнению знаменитости, его жизнь сложилась вполне успешно, а в фильмографии можно найти множество проектов, которыми он гордится.