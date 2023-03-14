Страна в ужасе: какую пенсию получает исполнитель хита «Яблоки на снегу» на самом деле

Михаил Муромов прославился на всю страну хитами «Яблоки на снегу», «Странная женщина» и другими. До сих пор эти песни можно услышать в эфире радиостанций, но, как оказалось, столь популярные композиции не сделали его богатым.

По словам Муромова, они получает весьма низкую пенсию. Дело в том, что ему поступают авторские отчисления, которые, в соответствии с законами, считаются официальной зарплатой. И из-за этого каждый месяц музыканту начисляется 12 700 рублей.

«Я не заслуженный артист. Пенсия, как есть — 12 700», — признался знаменитость в шоу «Секрет на миллион ».

Этих денег, как рассказал артист, ему совсем не хватает для нормальной жизни. Он не привык настолько сильно экономить, ограничивая себя практически во всем, а все деньги уходят на оплату коммунальных услуг и на покупку продуктов. При этом еще во времена СССР он был востребованным певцом и за один концерт мог получить треть средней в стране зарплаты.