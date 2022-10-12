Страна потеряла «всенародного деда» из-за халатности врачей: как это было

Он всего на год пережил любимую жену, с которой прожил 60 лет.

Иван Рыжов за свою долгую актерскую карьеру, насчитывавшую не одно десятилетие, так часто играл дедушек и пенсионеров, что заслужил неофициальное звание «всенародного деда». Но при этом все из почти сотни сыгранных им на экране стариков обладали неповторимым характером.

А вот в личной жизни Иван Рыжов был гораздо более предсказуем, чем на экране: со своей женой Ниной Никольской он прожил 60 лет, познакомившись еще в годы войны на киностудии имени Горького. Нина Петровна почти всю жизнь проработала на разных картинах ассистентом режиссера, и Рыжов регулярно советовался с ней по поводу предлагаемых ему ролей.

В конце девяностых у Нины Никольской случился инсульт, ее парализовало. Народный артист РСФСР, которому тогда уже было далеко за восемьдесят, бросил все свои проекты в кино и театре и ухаживал за супругой вплоть до ее смерти в 2003 году.

Сам Рыжов смог пережить Нину Петровну лишь на год. Как рассказала его дочь Татьяна, в марте 2004 года актер неудачно упал в больнице имени Боткина, где тогда находился на лечении, и порезал руку. Из-за медлительности и халатности врачей 91-летний «всенародный дед» потерял много крови и в тот же день скончался.