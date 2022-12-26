Страна была ему обязана, а он умер в нищете и забвении: кто такой Виктор Мамаев

Имя советского артиста Виктора Мамаева известно немногим зрителям. Его фильмография насчитывает около 50 проектов, но роли не принесли ему широкой популярности. Он снимался в таких картинах, как «Пошехонская старина», «Три веселые смены», «Отец и сын». Но гораздо больше его привлекала работа за кадром.

Мамаев поставил несколько десятков спектаклей в театре им. Кирова, а также выступал ассистентом режиссера Иосифа Туманова. В 1980 году они вместе работали над организацией Олимпиады в Москве. Считается, что именно Мамаеву принадлежит идея запуска в небо олимпийского мишки. На самом деле, инициатива была коллективная, но ее сразу забраковали. Только целеустремленный Виктор обивал пороги кабинетов чиновников, чтобы первоначальную версию с мишкой, улетающим в небо, утвердили.

За выдающуюся работу при организации его наградили званием «Народного артиста РСФСР». Но, несмотря на эти регалии, умер Мамаев в нищете и забвении. С начала 2000-х он уже не снимался и не работал режиссером, у него обнаружили рак поджелудочной железы. Мужчина жил в одиночестве на скудную пенсию по инвалидности, навещали его только соцработники. Они же и обнаружили его мертвым в мае 2013 года.