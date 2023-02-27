Страх за душу берет: посмотрите, как изменился фабрикант Доминик Джокер

Александр Бреславский прославился под псевдонимом Доминик Джокер, когда принял участие в четвертой «Фабрике звезд». Вместе с Тимати и другими музыкантами в течение нескольких лет он выступал в группе «Банда», но после распада коллектива пропал из поля зрения публики.

Как оказалось, артист не оставил свою карьеру. Он выпустил десятки синглов и занимался продюсированием других артистов. Например, он работал вместе с Владом Топаловым, «Отпетыми мошенниками» и Мотом, а также снимался в популярных телешоу.

Сегодня артист по-прежнему покоряет музыкальный Олимп. Он регулярно отправляется в гастрольные туры и выпускает новые песни. Поклонники же следят за его жизнью в социальных сетях, не пропуская ни одной публикации. И, как с удивлением отмечают фанаты, за прошедшие годы артист совершенно не изменился и выглядит так, будто ему до сих пор 24 года.