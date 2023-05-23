Страх перед рыжими передается из поколения в поколение: не поверите, в чем причина

Даже сегодня люди зачастую очень предвзято относятся к обладателям рыжих волос. В разных культурах до сих пор существует множество поверий и поговорок, в которых люди с огненной шевелюрой представляются как хитрые злодеи и сравниваются с лисами.

Все это зародилось во времена Древнего Рима. Тогда жители огромной империи были в ужасе от скифов и фракийцев, которые совершали набеги и грабили города. Среди этих страшных варварских племен было много рыжеволосых воинов, из-за которых такой цвет локонов стали демонизировать.

Странные предрассудки римлян передавались из поколения в поколение и дожили до эпохи Средневековья. В эти темные времена девушку с огненными кудрями могли быстро признать ведьмой и приговорить к казни. Считалось, что рыжеволосые красавицы совершают аморальные поступки, поэтому слуги святой инквизиции боролись с ними самыми жестокими способами. Хотя на самом деле эта яркая особенность была всего лишь редкой мутацией, вызывающей нездоровый интерес окружающих.