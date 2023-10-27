Страх любой женщины: мечта Афони серьезно поплатилась за грехи молодости

Леночку из 38-ой обожал не только Афоня. От Нины Масловой сходил с ума весь Советский Союз. Правда, слава актрисы строилась вовсе не на крупных проектах и больших ролях. Покорять Маслова умела даже коротким эпизодом. Чего стоила одна лишь ее Марфа Васильевна.

На голубом экране артистка выглядела безупречной идеальной и восхитительно красивой и успешной женщиной. За кадром все было совсем не так радужно, как в кино.

Нина Маслова страдала от страшной зависимости. Алкоголь то и дело губил ее планы и вселял хаос в размеренную и кажущуюся прекрасной жизнь. Артистка не могла построить ни с кем прочных отношений, не была близка с матерью, а друзьям в итоге оказалась нужна лишь в качестве веселой собутыльницы.

Только упав на самое дно, Маслова пришла в церковь, отказалась от губительных пороков и лишь после 50 лет пришла к размеренной, спокойной и счастливой жизни. Актриса жалеет о многом. Но больше всего о том, что из-за ошибок молодости так и не смогла познать радость материнства. Разгульные вечеринки отняли у нее то, к чему в конечном счете стремится каждая женщина — счастье выносить и родить ребенка, дать новую жизнь.