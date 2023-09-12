Страх их худший враг: эти знаки Зодиака самые трусливые

Страхи есть у каждого человека - и это совершенно нормально, главное, найти способ “договориться” с ними. К сожалению, не всем удается приручить свои тревоги и сомнения. К ним относятся представители этих трех знаков зодиака.

Телец

Подопечные Венеры производят на окружающих впечатление спокойных и невозмутимых ребят. Но не стоит доверять обманчивой внешности - на самом деле в глубине души они ужасные паникеры. Телец готов впасть в истерику буквально из-за всего: косого взгляда начальника, долгого молчания собеседника в мессенджере и т.д. Накрутить себя для него - раз плюнуть.

Да, в большинстве случаев Телец не демонстрирует своих страхов людям вокруг, но тем хуже для него самого.

В попытках казаться крутым ковбоем представители этого знака лишают себя возможности поговорить с кем-нибудь по душам, поделиться своими переживаниями, получить поддержку и добрый совет. Поэтому звезды рекомендуют им искать кого-то, с кем можно, как в мультике, “бояться вместе”.

Рак

А вот Рак, в отличие от Тельца, не скрывает тех страхов, что его мучают. Происходит это едва ли не в режиме 24/7. Представители водной стихии находят поводы для паники в малейшем чихе и сразу же настраивают себя на самый неблагоприятный исход. Рак сразу же начинает воображать себе худшие варианты развития событий и теряет способность рассуждать рационально.

Близким и друзьям этого знака приходится приложить массу усилий для того, чтобы успокоить его.

В ход идут самые разные уловки - уговоры, утешения, обещания выполнить заветные желания. Только убедившись, что в данный момент действительно все хорошо, Рак вновь обретает возможность связно говорить, двигаться, мыслить - до этого его полностью сковывает страх.

Дева

Чего греха таить - поддерживать общение с Девой и так довольно сложно, а когда она находится в беспокойном расположении духа, тем более. Представители земной стихии всегда ищут причины для паники и готовят самые разные запасные планы - ну так, на всякий случай, если обстоятельства застигнут врасплох. Окружающие посмеиваются над ними, но переубедить не могут.

Особенно остро Дева реагирует, когда рушатся ее планы.

Для нее это просто смерти подобно. В моменты, когда все складывается совсем не так, как было запланировано изначально, все валится у Девы из рук. Люди, рожденные под этим созвездием, не умеют в некоторые моменты сдаться на волю судьбы, отпустить ситуацию и наслаждаться тем, что им приготовила жизнь.