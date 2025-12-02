Страх и ненависть в Амстердаме: Тарантино снимет новую часть «Криминального чтива» – и уже даже проговорился о сюжете

Меню
2 декабря 2025 14:44
Джона Траволту вернут с пенсии, а вот его коллегу, увы, не выйдет.

Кажется, Квентин Тарантино готов исполнить одну из своих давних и заветных киношных мечт – пусть и в неожиданном формате. После работы над анимационной короткометражкой «Утраченная глава: Месть Юки» для Fortnite режиссер всерьез задумался о том, чтобы вернуть на экран других героев, которых, казалось, давно списали со счетов.

Речь идет о полноценном сюжетном приквеле к «Криминальному чтиву» – истории братьев Вега! Еще в 90‑е Тарантино заложил основу: в «Бешеных псах» появился Вик Вега (Майкл Мэдсен), а в «Криминальном чтиве» – его брат Винсент Вега (Джон Траволта).

Режиссер давно вынашивал идею фильма об их совместной поездке в Амстердам, где Винсент управлял клубом, а Вик приезжал к нему в гости.

Раньше Тарантино отказывался от проекта: актеры постарели, а технологию «омоложения» он использовать не хотел. Но анимация открывает новые возможности. Правда, Майкла Мэдсена уже никакими спецэффектами не вернуть…

«Я вижу некий мир между этим и японской анимацией, где можно найти золотую середину… для того, что я физически не смог бы сделать», – заявил режиссер в комментарии EW.

Более того, режиссер подумывает об анимационном приквеле к «Убить Билла» – истории становления Билла, его трех наставников (Эстебана Вихайо, Пай Мея и Хаттори Ханзо) и пути к власти.

Так что, хотя десятый (и якобы финальный) фильм Тарантино еще не снят, его творческая энергия находит выход в новых форматах.

Фото: Кадр из фильма «Криминальное чтиво» (1994), «Бешеные псы» (1992)
Алексей Плеткин
