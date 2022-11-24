Страдают даже волшебники: вы точно не знали о неизлечимой болезни «Гарри Поттера»

Дэниэл Рэдклифф, исполнивший роль самого знаменитого волшебника всех времен и народов, в реальности страдает от неизлечимого недуга. Уже давно артист признался, что у него диспраксия — редкое заболевание, влияющее на работу мозга. Патология выражается в неспособности координировать свои движения и правильно выполнять простые действия. В народе болезнь часто называют синдромом детской неуклюжести.

Из-за этого недуга Рэдклифф не может завязывать шнурки и писать ровным почерком. В школьные годы актер был неуспевающим почти по всем предметам, потому что не мог ни на чем внимательно сосредоточиться. И тогда Дэниэл решил попробовать себя в качестве актера, посчитав, что других талантов у него нет.

Во взрослом возрасте симптомы болезни у большинства диспраксиков перестают быть такими выраженными, как в детстве. В случае с Рэдклиффом можно сказать, что актеру повезло, ведь его недуг проходит в легкой форме и не мешает нормальной жизни.

Так, Дэниэл самостоятельно исполнил один сложный трюк на тросах на съемках последней части «Гарри Поттера». Это та эпичная сцена, где герой вылетает на метле из горящего помещения.

Один из американских невропатологов заметил, что пример Рэдклиффа может стать образцом для людей с такой болезнью.