«Страдают больше окружающие»: болезнь Уиллиса превратила жизнь его близких в настоящий ад — актер ведет себя, как капризный ребенок

Неизлечимый недуг артиста повлиял на его родню не только в моральном плане.

Брюс Уиллис уже несколько лет борется с фронтотемпоральной деменцией, которая, по недавним заявлениям супруги актера, усугубилась. Логично, что поклонники «крепкого орешка» задаются главным вопросом: долго ли можно жить с таким диагнозом? «Киноафиша» обратились к врачу-неврологу Александру Бурмистрову, чтобы разобраться.

По словам специалиста, вопреки стереотипам, сама болезнь не ведёт к быстрой смерти:

«Пациенты с лобно-височной деменцией живут долго, и в основном умирают от неправильного ухода, истощения — какие-то второстепенные признаки. От самого заболевания, как правило, не умирают быстро».

Но главная трагедия в том, что сам больной не понимает происходящего.

«Они этого даже не осознают. При лобной деменции страдают критичные когнитивные функции. Они не отдают себе отчет, для них это норма. Страдают больше окружающие. А для них — всё хорошо. Они как такие дети капризные».

Именно поэтому на близких ложится почти вся тяжесть испытания, ведь основное для таких пациентов — правильный уход.

Люди с таким диагнозом могут случайно выпить или съесть что-то не то, а если заболели, то сами, конечно, не лечатся.

«И если какая-то серьёзная болезнь, то умирают, как правило, от сопутствующих патологий», — поясняет медик.

Да, сегодня семья Уиллиса обеспечивает круглосуточный уход: актёр живёт в отдельном доме с сиделками и оборудованием, чтобы избежать стрессов и осложнений. Но с каждым годом жизнь близких артиста будет все тяжелее.