Страдающая от рака Светлана Крючкова ошеломила признанием: «Надоело вранье!»

Актриса Светлана Крючкова вот уже несколько лет пытается победить рак легких. Артистка старается не распространяться о подробностях своей жизни и лечении и продолжает активно сниматься. При этом вокруг нее регулярно появляются многочисленные слухи, связанные преимущественно с болезнью. Как призналась знаменитость, подобные домыслы утомили и ее.

По словам Крючковой, она специально решила развеять все сплетни и слухи. Для этого она написала четыре книги, в которых раскрыла перед поклонниками всю правду о своей жизни.

«Мне надоело вранье про меня», — заявляет артистка в беседе с Teleprogramma.pro.

Также знаменитость не скрывает, что уже давно она старается жить так, как ей хочется. Крючкова, например, не готова заниматься проектами, которые считает неинтересными, даже если ей там обещают весьма высокий гонорар.