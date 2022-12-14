Страдающая от акне канадка сделала макияж, и тысячи людей не поверили в увиденное (видео)

Джесси Волк прославилась на весь мир своим навыками в макияже. В социальных сетях она регулярно публикует видео, на которых показывает свои эффектные преображения. При этом, как оказалось, девушка таким образом не просто изменяет свой облик, но и скрывает серьезные проблемы с кожей.

Уже долгие годы Джесси страдает от акне и других заболеваний. Но звезда социальных сетей не скрывает, что она всегда чувствовала себя настоящей красавицей и хотела привлекать внимание, поэтому самостоятельно изучила основы макияжа и начала тренироваться.

Сегодня девушке удается полностью изменить свое лицо с помощью косметических средств. При этом ее умение не оставляет пользователей Сети равнодушными. Кто-то осыпает Джесси комплиментами, отмечая, что она очень талантлива. А другие уверены, что на самом деле в роликах участвуют два человека, ведь добиться таких результатов самостоятельно невозможно.