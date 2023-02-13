Страдала зря: что стало с похудевшей на 80 кг американкой пять лет спустя (фото)

Жительница Флориды Кайли Мерола страдала от ожирения с пятилетнего возраста. Когда она подросла, врачи вынесли неутешительный диагноз: все проблемы из-за серьезных гормональных сбоев. Кайли удалось бросить вызов своему недугу, но привело ли это к желаемым результатам?

К моменту окончания школы Мерола весила около 150 килограммов. Ей даже было стыдно идти на выпускной, чтобы не выглядеть посмешищем. Девушка понимала, что все будут обсуждать только ее фигуру, фыркать и ухмыляться.

Как ни странно, но именно эти страхи побудили Кайли взяться за свое здоровье. Она обратилась в клинику, где ей провели операцию по уменьшению желудка. Это помогло, и Мерола сбросила 80 килограммов. После похудения на животе девушки осталось много лишней кожи, которую сама Кайли назвала «шестью гигантскими пакетами». Но и эта проблема была решена с помощью операции.

Долгое время американка хвасталась своей стройной и точеной фигурой в соцсетях. Однако сегодня Кайли снова начала набирать вес. 27-летняя девушка уже не та тростинка, которой она была после преобразования. Ее руки стали пухлее, а грудь увеличилась на несколько размеров. Неизвестно, что ждет Кайли в ближайшем будущем.