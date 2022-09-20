Страдает зритель: что на самом деле творится за кулисами «Ленкома»

Людмила Поргина не перестает удивляться решениям руководства театра «Ленком». Как оказалось, актрису расстраивает не только тот факт, что из-за Марка Варшавера она вынуждена играть исключительно в массовке.

Артистка возмущается тому, что новый директор театра не желает создавать музей в память об ушедших актерах, некогда служивших в «Ленкоме», в том числе и памяти ее мужа — Николая Караченцова. Звезде не по нраву, что вместо музея зрители должны довольствоваться фотографиями ныне покойных артистов в 3D.

Такие снимки Поргина считает «сатанинством» и издевательством над настоящими легендами. Вдова Караченцова отметила, что хочет видеть в театре и личные вещи актеров, и их сценические костюмы, и перечисление всех их заслуг. Из-за отсутствия всего этого, по уверению знаменитости, в первую очередь страдает зритель.

При этом актриса раскрыла правду о том, что на самом деле творится за кулисами прославленного театра. Поргина подчеркнула, что многие помещения «Ленкома» сдаются в аренду. В результате в его стенах есть химчистка и даже фитнес-клуб. «Неужели нельзя найти место для музея?» — задалась вопросом актриса в беседе с порталом PROZVEZD .