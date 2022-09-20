Страдает зритель: что на самом деле творится за кулисами «Ленкома»
Вдова Караченцова не стала молчать.
Людмила Поргина не перестает удивляться решениям руководства театра «Ленком». Как оказалось, актрису расстраивает не только тот факт, что из-за Марка Варшавера она вынуждена играть исключительно в массовке.
Артистка возмущается тому, что новый директор театра не желает создавать музей в память об ушедших актерах, некогда служивших в «Ленкоме», в том числе и памяти ее мужа — Николая Караченцова. Звезде не по нраву, что вместо музея зрители должны довольствоваться фотографиями ныне покойных артистов в 3D.
Такие снимки Поргина считает «сатанинством» и издевательством над настоящими легендами. Вдова Караченцова отметила, что хочет видеть в театре и личные вещи актеров, и их сценические костюмы, и перечисление всех их заслуг. Из-за отсутствия всего этого, по уверению знаменитости, в первую очередь страдает зритель.
При этом актриса раскрыла правду о том, что на самом деле творится за кулисами прославленного театра. Поргина подчеркнула, что многие помещения «Ленкома» сдаются в аренду. В результате в его стенах есть химчистка и даже фитнес-клуб. «Неужели нельзя найти место для музея?» — задалась вопросом актриса в беседе с порталом PROZVEZD.