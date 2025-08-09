Меню
«Стойкое послевкусие»: фильм Бортко должен был стать русской «Бондианой», но зрители лишь из уважения поставили 4,7

9 августа 2025 14:44
Называют картину лживой и беспощадной. 

Владимир Бортко когда-то умел делать кино, которое становилось культурным событием. «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», даже спорный «Тарас Бульба» — всё это говорило о режиссёре с амбициями.

Но «Душа шпиона» выглядит так, будто он сам устал от собственной профессии и решил сдать работу «по остаточному принципу», не вложив в нее душу.

Шпион путешествует во времени

Основа у картины интригующая — автобиографическая книга разведчика Михаила Любимова «И ад следовал за ним». Но сюжет перенесли в наше время, от чего исчезла атмосфера эпохи, а драматизм растворился в эстетике 90-х.

Главный герой в исполнении Андрея Чернышова, наш Джеймс Бонд, получает задание внедриться в британский офис ЦРУ, но ведёт себя так, будто учился шпионажу по сериалам, а не в застенках разведуправления. Элементарные правила конспирации нарушаются, а опасные сцены превращаются в фарс.

«Увы, но есть стойкое послевкусие... Джеймс Бонд по-российски не получился. Вместо серьезной шпионской экшн-драмы, картина время от времени вываливается, то в отвратительную комедию, то в слабый фарс, то в пошлый сериал для домохозяек», — пишут в Сети.

Интрига рушится быстро

Вместо тугого шпионского узла — детективный шнурок, распутать который способны и весьма быстро даже невнимательные зрители. Никакого напряжения, никакой игры на нервах зрителя.

В трейлере обещали «антишпионскую историю», а на деле — набор штампов и странных решений.

Эстетика и монтаж против зрителя

Да, съёмки проходили в России, Великобритании, Франции, Швейцарии. И с одной стороны Бортко удалось заснять великолепные пейзажи, но когда они сменяются аляповатыми интерьерами, а день внезапно превращается в ночь...

Создается ощущение, что создатель великого сериала «Мастер и Маргарита» просто отдал ленту с Чернышовым на аутсорс. Монтаж рваный, кульминация никакая.

Критики не щадят: вместо крепкой шпионской драмы зрителю подсовывают то комедию, то мелодраму для дневного эфира. Потому и оценка у ленты на КП составляет 4,7. Да и то, с натяжкой, ведь многие почитатели Бортко поставили 8-10 баллов только из уважения к прежним трудам мэтра.

«Когда Бортко Владимир экранизирует классику - я смотрю в восторге, я наслаждаюсь. Здесь был взят за основу шпионский сюжет книги Михаила Любимова. Малоизвестный писатель, слабая интрига», — написал один из рецензентов.

«Душа шпиона» могла стать серьёзной картиной о цене преданности и сомнениях человека, закинутого в тыл врага. Но Бортко снял фильм, в котором ни романтики, ни реализма, ни настоящей интриги, как в «Бондиане».

Наследник Булгакова запретил вставлять 1 сцену в «Мастере и Маргарите» 2005-го: Бортко «наплевал на все».

Фото: Кадр из фильма «Душа шпиона» (2015)
Игорь Мустафин
