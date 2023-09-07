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Стоянов высмеял на всю страну: вместо Боярского фанаты увидели трясущегося старика

7 сентября 2023 07:45
Стоянов высмеял на всю страну: вместо Боярского фанаты увидели трясущегося старика

Новая роль советского д’Артаньяна развеселила публику.

Юрий Стоянов не только талантливый актер, но и юморист. За плечами артиста работа в популярной программе «Городок», которая смешила зрителей до слез много лет подряд. Но и с закрытием передачи Юрий Николаевич не утратил чувства юмора. Его пародия на коллегу довела комиков до истерики.

На очередном выпуске шоу «Кстати» гостем Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова стал Стоянов. В разговоре о пожилых актерах мужчина заявил, что Боярский уже практически не снимается в кино и предпочитает жить особняком. Когда же Юрию Николаевичу напомнили, что в этом году выйдут сразу два фильма про гардемаринов с участием Михаила Сергеевича, артист решил изобразить, как может выглядеть появление шевалье де Брильи на экране.

Стоянов затянул «Не вешать нос, гардемарины», при этом трясся всем телом и закашливался. От смеха не могли удержаться даже бывалые юмористы.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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