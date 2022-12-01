Стоянов боится, что россияне увидят первые выпуски «Городка»: вот почему

Шоу «Городок», выходившее в 90-х, сделало Юрия Стоянова настоящей звездой. Именно благодаря юмористическому проекту о нем узнала вся страна, а режиссеры начали приглашать его в свои фильмы и сериалы. При этом, как оказалось, артист не доволен первыми выпусками сериала и не хотел бы, чтобы зрители их когда-нибудь увидели вновь.

По словам Стоянова, все дело в образах, которые он примерял на экране. Например, в одном из выпусков он мог переодеться в женщину, а в другом появиться в довольно экстравагантном для телевидения того времени амплуа.

«Как это ужасно было! Какая-то ряженая тварь в кадре. Всегда с ужасом думаю, что люди откопают первые „Городки“», — признался артист в YouTube-шоу «Света вокруг света».

При этом Стоянов отмечает, что не в восторге и от юмора в первых эпизодах. Он считает, что многие шутки были весьма жестокими, а съемочная группа порой издевалась над случайными прохожими. И именно поэтому он не хотел бы, чтобы зрители вновь увидели начало «Городка».