Стонет и кряхтит: Пригожин ошалел, засняв Валерию в душе в неподходящий момент

Певица Валерия не перестает удивлять красотой и молодостью. Для этого у нее есть свои секреты. Один из них случайно раскрыл публике супруг артистки Иосиф Пригожин. Снятые в душе кадры поразили фанатов.

Продюсер опубликовал запись, на которой его жена выполняет физические упражнения прямо в душе. Женщина тягала гантели и громко кряхтела от нагрузки. Муж Валерии отметил, что артистка так сильно хочет заняться спортом, что готова делать это где угодно, даже в туалете.

Оказалось, что в отеле, в котором остановилась супружеская пара, сломались кондиционеры в спортзале. Поэтому тренироваться там певица не смогла. Но от намерения заняться своим телом ее было не остановить — артистка расположилась в душе, где кондиционер работал исправно. Поклонники Валерии восхитились ее упорством и отметили, что только такая целеустремленность помогает держать себя в форме в любом возрасте.