Стонала и стала прозрачной: как Любовь Полищук выглядела перед смертью

Последней киноработой Любови Полищук стала роль в ситкоме «Моя прекрасная няня». Актриса сыграла эксцентричную маму Вики Прутковской.

Спустя годы коллеги Полищук по съемочной площадке рассказывали о последних днях жизни легендарной артистки. Несмотря на тяжелую болезнь, звезда картины «Золотая мина» работала до последнего. В 2005 году актрисе поставили диагноз «рак позвоночника». Полищук лечилась в престижной клинике Израиля, проходила через множество процедур и операций, но недуг оказался сильнее.

Последние месяцы Любовь Григорьевна жила на обезболивающих препаратах. Несмотря на невыносимое состояние, актриса продолжала сниматься в «Моей прекрасной няне». По словам Ольги Прокофьевой, сыгравшей Жанну Аркадьевну, Полищук «стала будто прозрачной». Все видели, как болезнь сжигает артистку.

Сергей Жигунов вспоминал, как однажды в гримерке она жалобно застонала:

«Ой, у меня вся кожа болит от операций!».

Хотя за несколько минут до этого Полищук всем видом показывала, что с ней все хорошо.