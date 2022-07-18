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Столпотворение переросло в давку: вечеринка Ивлеевой закончилась скандалом

18 июля 2022 17:30
Столпотворение переросло в давку: вечеринка Ивлеевой закончилась скандалом

Блогер устроила презентацию чипсов, не позаботившись об организации мероприятия.

Анастасия Ивлеева в последнее время старается развиваться не только в сфере блогинга, но осваивает и бизнес-направление. Она даже собиралась открыть собственный бар, но позже отказалась от этой идеи. Зато Ивлеева уже имеет опыт в организации вечеринок. Правда, далеко не положительный. Накануне в одном из заведений в центре столицы девушка устроила вечеринку, посвященную презентации чипсов под своим именем.

Очередь в бар растянулась на сотни метров. И, по информации Telegram-канала «Звездач», столпотворение переросло в давку. В заведение могли пройти только 200 человек, но посетителей было в разы больше. В результате всем присутствующим внутри было некомфортно и душно.

Кроме того, некоторых вип-персон в бар и вовсе не пустили. Например, охрана не обнаружила в списках блогера Карину Аралекян. Девушка не стала провоцировать конфликт и уехала с мероприятия. Также поступили и другие возмущенные организацией посетители. В результате вечеринка Ивлеевой закончилась скандалом.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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