«Столько ударов кулаком выдержала»: откровение Заворотнюк о Чернышеве удивит
Актриса раскрыла секрет семейной жизни.
Когда в 2008 году Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, мало кто верил в стабильность их брака, ведь звезды казались очень разными. Темпераментная и активная актриса была настоящей противоположностью уравновешенному спортсмену. Но, вопреки всем слухам, пара вместе до сих пор. Более того, Чернышев не оставил жену и тогда, когда у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. Фигурист бережно охраняет приватность семьи, не позволяет репортерам беспокоить Анастасию и заботится о ней каждый день.
Неудивительно, что еще несколько лет назад для издания «Интервью» Заворотнюк признавалась, что нашла рядом с Петром то необходимое ей умиротворение. Ведь прошлые отношения актрисы было сложно назвать удавшимися: с бизнесменом Дмитрием Стрюковым она рассталась после череды скандалов и обвинений в рукоприкладстве.
«Столько этих ударов кулаком по столу выдержала, больше этого не надо», — отмечала актриса, объясняя свой успешный союз с фигуристом.