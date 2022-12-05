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«Столько ударов кулаком выдержала»: откровение Заворотнюк о Чернышеве удивит

5 декабря 2022 20:00
«Столько ударов кулаком выдержала»: откровение Заворотнюк о Чернышеве удивит

Актриса раскрыла секрет семейной жизни.

Когда в 2008 году Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, мало кто верил в стабильность их брака, ведь звезды казались очень разными. Темпераментная и активная актриса была настоящей противоположностью уравновешенному спортсмену. Но, вопреки всем слухам, пара вместе до сих пор. Более того, Чернышев не оставил жену и тогда, когда у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. Фигурист бережно охраняет приватность семьи, не позволяет репортерам беспокоить Анастасию и заботится о ней каждый день.

Неудивительно, что еще несколько лет назад для издания «Интервью» Заворотнюк признавалась, что нашла рядом с Петром то необходимое ей умиротворение. Ведь прошлые отношения актрисы было сложно назвать удавшимися: с бизнесменом Дмитрием Стрюковым она рассталась после череды скандалов и обвинений в рукоприкладстве.

«Столько этих ударов кулаком по столу выдержала, больше этого не надо», — отмечала актриса, объясняя свой успешный союз с фигуристом.

Фото: Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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