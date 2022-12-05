«Столько ударов кулаком выдержала»: откровение Заворотнюк о Чернышеве удивит

Когда в 2008 году Анастасия Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, мало кто верил в стабильность их брака, ведь звезды казались очень разными. Темпераментная и активная актриса была настоящей противоположностью уравновешенному спортсмену. Но, вопреки всем слухам, пара вместе до сих пор. Более того, Чернышев не оставил жену и тогда, когда у актрисы обнаружили онкологическое заболевание. Фигурист бережно охраняет приватность семьи, не позволяет репортерам беспокоить Анастасию и заботится о ней каждый день.

Неудивительно, что еще несколько лет назад для издания «Интервью » Заворотнюк признавалась, что нашла рядом с Петром то необходимое ей умиротворение. Ведь прошлые отношения актрисы было сложно назвать удавшимися: с бизнесменом Дмитрием Стрюковым она рассталась после череды скандалов и обвинений в рукоприкладстве.