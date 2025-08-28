«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер

Австралийские сериалы редко громко заявляют о себе на весь мир, но когда это случается — обычно попадают в точку. Новый детектив «Игра в Грейси Дарлинг» как раз из таких.

Всего шесть эпизодов, чуть больше четырех часов — и вы легко можете «проглотить» его за один вечер. Динамика высокая, сюжет не успевает провиснуть, а финал заставляет прокрутить все в голове еще раз.

Что за история?

Главная героиня — детский психолог Джони Грей. Когда-то, 27 лет назад, она потеряла подругу: та бесследно исчезла прямо во время спиритического сеанса. Джони почти похоронила прошлое, но вдруг в родном городе исчезает еще одна девочка — тоже игравшая в «Грейси Дарлинг». И прошлое возвращается, чтобы напомнить: тайное всегда становится явным.

Для сценаристки Миранды Нейшн история личная: в подростковом возрасте она сама была одержима спиритическими сеансами и использовала их как способ справляться с травмами, о которых не могла рассказать никому. В итоге из ее воспоминаний выросло нечто большее — мистический детектив.

Первые отзывы

Сериал идеально сбалансирован. При большом актерском составе авторы успевают раскрыть каждого персонажа.

напряжение держится на протяжении всех серий. После каждой серии хочется нажать «следующая» — и это именно тот эффект, которого ждешь от детектива.

Сюжет был захватывающим и держал меня в напряжении, в ннм было столько неожиданных поворотов, которых я действительно не ожидала, — говорят зрители.

И да, готовьтесь не только к расследованию, но и к элементам хоррора. Несколько сцен немного жуткие: смотреть одному в темной комнате — так себе идея.

Зрители оставляют восторженные комментарии: большинство оценок — твердые «10 из 10». «Игра в Грейси Дарлинг» медленно, но уверенно пробирается в топы. Хотя первый сезон всего на шесть серий, создатели намекнули, что будет и второй. Так что эта жутковато-завораживающая игра только начинается.

Ранее мы писали: «Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент