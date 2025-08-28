Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер

«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер

28 августа 2025 13:46
«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер

На грани триллера и хоррора.

Австралийские сериалы редко громко заявляют о себе на весь мир, но когда это случается — обычно попадают в точку. Новый детектив «Игра в Грейси Дарлинг» как раз из таких.

Всего шесть эпизодов, чуть больше четырех часов — и вы легко можете «проглотить» его за один вечер. Динамика высокая, сюжет не успевает провиснуть, а финал заставляет прокрутить все в голове еще раз.

Что за история?

Главная героиня — детский психолог Джони Грей. Когда-то, 27 лет назад, она потеряла подругу: та бесследно исчезла прямо во время спиритического сеанса. Джони почти похоронила прошлое, но вдруг в родном городе исчезает еще одна девочка — тоже игравшая в «Грейси Дарлинг». И прошлое возвращается, чтобы напомнить: тайное всегда становится явным.

Для сценаристки Миранды Нейшн история личная: в подростковом возрасте она сама была одержима спиритическими сеансами и использовала их как способ справляться с травмами, о которых не могла рассказать никому. В итоге из ее воспоминаний выросло нечто большее — мистический детектив.

«Столько неожиданных поворотов»: новый детектив из Австралии рвется в топы — и вы «проглотите» все 6 серий за один вечер

Первые отзывы

Сериал идеально сбалансирован. При большом актерском составе авторы успевают раскрыть каждого персонажа.

напряжение держится на протяжении всех серий. После каждой серии хочется нажать «следующая» — и это именно тот эффект, которого ждешь от детектива.

Сюжет был захватывающим и держал меня в напряжении, в ннм было столько неожиданных поворотов, которых я действительно не ожидала, — говорят зрители.

И да, готовьтесь не только к расследованию, но и к элементам хоррора. Несколько сцен немного жуткие: смотреть одному в темной комнате — так себе идея.

Зрители оставляют восторженные комментарии: большинство оценок — твердые «10 из 10». «Игра в Грейси Дарлинг» медленно, но уверенно пробирается в топы. Хотя первый сезон всего на шесть серий, создатели намекнули, что будет и второй. Так что эта жутковато-завораживающая игра только начинается.

Ранее мы писали: «Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент

Фото: Кадры из сериала «Игра в Грейси Дарлинг»
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих Подсказка, которую разглядели лишь фанаты: 5 сезон «Очень странных дел» готовит нового злодея — и это будет кто-то из своих Читать дальше 29 августа 2025
Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно Финал «Игры престолов» заспойлерили еще в начале: Дейнерис не могла закончить иначе — и намеков было полным-полно Читать дальше 27 августа 2025
«Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент «Атмосфера СССР передана точно»: в детективе с Ходченковой про 80-е увидели почерк Донцовой — и это не насмешка, а комплимент Читать дальше 27 августа 2025
«Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия «Уэнсдэй» лишь подхватила волну: 3 сериала в том же стиле, которые вышли раньше и задали тренд — №1 почти что копия Читать дальше 27 августа 2025
«Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера» «Слишком имбовые»: в «Уэнсдей» нашли глупый сценарный ляп — похоже на историю с маховиком времени из «Гарри Поттера» Читать дальше 26 августа 2025
Для тех, кому хорроры по Кингу — «слишком страшно»: 5 уникальных ужастиков, которые не так напугают, как заставят задуматься Для тех, кому хорроры по Кингу — «слишком страшно»: 5 уникальных ужастиков, которые не так напугают, как заставят задуматься Читать дальше 26 августа 2025
Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Запоминаем самые долгожданные премьеры сентября: ждем «Уэнсдей», спин-офф «Офиса» и новый сезон японской «Игры в кальмара» Читать дальше 25 августа 2025
«Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер «Беременна в 12» и заокеанский «Хрустальный»: 3 роскошных триллера из экзотических стран — каждого мини-сериала хватит ровно на вечер Читать дальше 24 августа 2025
Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл Образ «невинной овечки» рассеется как туман: правда о шехзаде Мустафе меняет все — и «Великолепный век» это скрыл Читать дальше 29 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше