«Столько хлама давно не видели»: квартира Тамары Семиной повергла фанатов в шок

Звезда легендарного советского сериала «Вечный зов» Тамара Семина недавно стала объектом критики. Артистка пригласила к себе в квартиру участников программы «Идеальный ремонт», которые испытали шок от увиденного.

Никто не ожидал, что жилье Семиной окажется настолько запущенным и захламленным. Ее полки «украшали» кипы бумаг, а на полу и на столах господствовал жуткий бардак. Все вещи лежали в хаотичном порядке и, судя по всему, пылились уже много лет.

Пользователи Сети тоже были поражены, увидев запущенную квартиру советской актрисы, и не скрыли своих эмоций: «Столько хлама давно не видели!». После смерти любимого супруга Семина перестала заботиться о домашнем уюте и почти не уделяла время уборке. К счастью, этот бардак ей все-таки помогли устранить. В комнатах сделали ремонт и выполнили интерьер в ярких тонах. Квартира Тамары Петровны стала просторной, стильной и уютной. Семина была на седьмом небе от счастья, увидев эти чудесные метаморфозы.