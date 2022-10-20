Столкнулась с заменой лицом к лицу: чем обернулась встреча Анны Асти с «новой» Асти

После ухода из группы Artik & Asti Анна Дзюба старалась не говорить о Севиль Велиевой — певице, пришедшей на ее место. Поклонникам оставалось лишь гадать, как две яркие исполнительницы, стиль и голоса которых постоянно сравнивают, относятся друг к другу и считают ли себя соперницами. Теперь же все точки над «i» расставлены.

Неожиданно для фанатов знаменитости столкнулись лицом к лицу за кулисами фестиваля «Жара Cool Fest», прошедшего в Крокус Сити Холле. Эта встреча обернулась тем, чего многие поклонники явно не ожидали.

Анна и Севиль не стали делать вид, будто не заметили друг друга. Более того, как пишет портал WomanHit, они принялись обниматься, словно являются лучшими подругами. Артистки поболтали и лишь посмеялись над чем-то, после чего разошлись, а кадры их непринужденного общения впоследствии слили в Сеть.