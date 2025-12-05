«Столичный» по рецепту мамы Родиона: от такого салата не в силах отказаться даже Катерина из «Москва слезам не верит»

Если «Оливье» — это проходной универсал для любого советского праздника и готовят его круглый год, то салат «Столичный» — его аристократичный, слегка высокомерный родственник.

Тот самый, что появлялся на столах нечасто, зато всегда по серьёзному поводу. Например, чтобы произвести впечатление на будущую невестку, которая, между прочим, простая рабочая девушка из общежития.

Именно этот момент Владимир Меньшов и демонстрирует в сцене визита Катерины к родителям Родиона в драме «Москва слезам не верит». Пока отец разливает коньяк и читает мораль о важности «твёрдой мужской руки», мать действует тоньше. Её оружие спрятано в салатнице, оно намекает о статусе семьи, их предпочтениях.

В основе — не докторская колбаса, а говяжий язык. Продукт в СССР не то чтобы недоступный, но требующий и связей, и времени на готовку. Рецепт, впрочем, не был секретом Полишинеля. «Столичный» — это та самая классическая овощно-яичная основа «Оливье», где варёная колбаса или мясо птицы церемонно заменены на отварной язык.

Ингредиенты (из расчёта на тазик):

Говяжий язык — 250-300 г (это примерно половина среднего языка).

Картофель — 2 шт. (средних, рассыпчатых).

Морковь — 1 шт. (не огромная).

Яйца куриные — 3 шт.

Огурцы солёные (не маринованные, без капли уксуса в составе!) — 2-3 шт. (в зависимости от размера).

Зелёный горошек консервированный — 1 стандартная банка.

Зелёный лук — небольшой пучок.

Майонез — для заправки (разумеется, «Провансаль»).

Соль, свежемолотый перец — по вкусу.

Смешать, но не взбалтывать

Язык тщательно промыть, залить холодной водой, добавить лавровый лист, несколько горошин чёрного перца, соль. Довести до кипения, снять шумовкой пену, убавить огонь (по-хорошему заменить воду) и варить под крышкой 2–2,5 часа до мягкости.

Проверять вилкой: она должна входить в кончик языка легко. Готовый язык переложить в миску с ледяной водой на пару минут — это поможет легко снять шершавую кожицу. Затем обсушить и нарезать аккуратными кубиками (размером с горох, чтобы все было гармонично). Оставшийся бульон — отличная основа для супа или соуса.

Картофель и морковь отварить в мундире до готовности, яйца — вкрутую. Всё остудить, очистить и нарезать тем самым эталонным кубиком. Солёные огурцы обсушить и тоже нашинковать.

В просторном тазу соединить все твёрдые компоненты: язык, овощи, яйца, огурцы. Добавить зелёный горошек и мелко нарезанный зелёный лук. Аккуратно, но тщательно перемешать. Заправить майонезом, делать это лучше непосредственно перед подачей, чтобы салат не «поплыл». Посолить и поперчить по необходимости, помня, что огурцы и майонез уже дают соли достаточно.

Подавать, конечно, в самой лучшей салатнице, чтобы Катерина оценила. После такого невестка не должна сбежать, если только ваш сын не окажется сомнительным человеком.

