Столбовая дворянка: правда о родословной Гурченко, о которой знали единицы

Внешность артистки говорит сама за себя.

Стать и порода Людмилы Гурченко видны даже невооруженным глазом. Однако поклонники кинодивы могли лишь догадываться, есть ли в ее родословной представители «голубых кровей». Так происходило из-за того, что советская власть не жаловала бывших аристократов, поэтому даже знаменитости скрывали информацию о своих благородных родственниках.

Сегодня почитателям актрисы известно гораздо больше о членах ее семьи. Например, отец женщины был обычным крестьянином и поддерживал революционеров. В это же время ее мать могла лишь опасаться государственного переворота, поскольку сама была из знатного рода.

Бабушка Гурченко по материнской линии принадлежала к столбовым дворянам. Ее стать и гордость передались и звездной внучке. А вот дедушка Людмилы Марковны не отличался благородством. Когда его выслали в Сибирь, он изменил своей аристократичной жене и создал новую семью.

Такая разнообразная родословная подарила советскому кинематографу одну из самых красивых и талантливых артисток.