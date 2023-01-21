Стоит запомнить всем: эта цитата Раневской показывает, как надо поступать с врагами

Фразы актеров и деятелей искусства порой становятся народными цитатами. В данном случае Фаина Раневская попала прямо в точку.

Фаина Георгиевна наделена не только великим актерским талантом, но и довольно острым языком. Актриса запомнилась не только благодаря ролям в фильмах «Золушка» и «Подкидыш», но и благодаря знаменитому сборнику афоризмов, цитаты из которого порой помогают иначе взглянуть на жизнь.

Вот, например, одна из них, следуя которой можно «посчитаться» с врагами:

«Если человек тебе сделал зло, дай ему конфетку. Он тебе — зло, ты ему — конфетку. И так до тех пор, пока у него не разовьется сахарный диабет».

Пожалуй, совет отличный!

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