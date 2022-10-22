Стоит запомнить: Миронов всю жизнь следовал хитрому правилу Маяковского

О выдающемся советском актере Андрее Миронове, известном по таким фильмам, как «Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России» и «12 стульев», до сих пор ходит множество кривотолков.

Поговаривают, что студентом он ездил в институт исключительно на такси и пользовался только дорогим парфюмом, а еще мог осадить любого задиру колкой фразой.

Известно, что Миронов придерживался в жизни одного правила, которое приписывают Маяковскому. Про Андрея Миронова часто писали в прессе нелицеприятные вещи. На это артист всегда говорил, что, конечно, похвала приятна, но не так важно – хвалят или ругают, ведь главное, чтобы тебя уважали. Сегодня с уверенностью можно сказать, что Миронова в актерских кругах уважала и что он стал настоящей легендой кино.