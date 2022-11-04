Стоит запомнить каждому: этот мудрый совет Алисы Фрейндлих актуален как никогда

Алиса Фрейндлих до сих пор остается одной из самых выдающихся и популярных отечественных актрис. В свои 87 лет она продолжает работать, выходит на театральную сцену и снимается в кино, чем восхищает поклонников.

Например, весной этого года на экраны вышел новый фильм с участием знаменитости. Картину, получившую название «Родители строго режима», снял внук Алисы Бруновны Никита Владимиров, выступивший не только в качестве режиссера, но и продюсера. Между там артистка невольно выдала секрет своей успешной карьеры. Как оказалось, главный принцип звезды «Служебного романа» заключается в том, чтобы никогда и ничего не откладывать в долгий ящик.

В частности, однажды Фрейндлих дала ценный и мудрый совет поклонникам, который гласит: «Прочь сомнения и страхи! Прочь мысли о том, что „сначала надо встать на ноги“. Вы уже готовы! Действуйте, чтобы не упустить свой шанс». В завершение актриса поспешила заметить, что жизнь лишь на первый взгляд кажется невероятно длинной, на самом деле она пролетает словно одно мгновение.