Стоит запомнить: эта фраза Льва Толстого про предательство никого не оставит равнодушным

Талант Льва Николаевича Толстого мало кто решится поставить под сомнение. В своих произведениях и простых разговорах с близкими людьми он высказывал свои мысли по поводу человеческой души. Эти житейские мудрости смогли дойти до наших дней и не потерять своей актуальности.

Конечно, писатель не обошёл стороной и тему предательства. Его знаменитые герои были обмануты и сами нередко вставляли нож в спину близкому человеку. Пережив эту боль с каждым из своих персонажей, он понял, что такое коварство возможно простить. Однако оставаться с человеком, который стал причиной твоих страданий, ни в коем случае нельзя.