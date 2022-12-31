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Стоит запомнить: эта фраза Льва Толстого про предательство никого не оставит равнодушным

31 декабря 2022 19:30
Стоит запомнить: эта фраза Льва Толстого про предательство никого не оставит равнодушным

та цитата многое расставит на свои места.

Талант Льва Николаевича Толстого мало кто решится поставить под сомнение. В своих произведениях и простых разговорах с близкими людьми он высказывал свои мысли по поводу человеческой души. Эти житейские мудрости смогли дойти до наших дней и не потерять своей актуальности.

Конечно, писатель не обошёл стороной и тему предательства. Его знаменитые герои были обмануты и сами нередко вставляли нож в спину близкому человеку. Пережив эту боль с каждым из своих персонажей, он понял, что такое коварство возможно простить. Однако оставаться с человеком, который стал причиной твоих страданий, ни в коем случае нельзя.

«Когда тебя предали — это все равно, что руки сломали. Простить можно, но вот обнять уже не получается», — ясно выразился знаменитый драматург.

Фото: Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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