Стоит взять на заметку: Кейт Миддлтон раскрыла, как идеально выглядеть на каблуках

Члены королевской семьи Великобритании должны всегда выглядеть безупречно. Но при этом они остаются обычными людьми, которые не застрахованы от промахов, в том числе и с одеждой. У Кейт Миддлтон есть свои хитрости, которые помогают ей оставаться идеальной на всех светских мероприятиях.

Согласно строгим правилам дресс-кода, который действует для всех монарших особ, выходить в свет женщины могут только в колготках или чулках, а обувь должна быть на размер больше, чтобы не избежать мозолей. Но слишком просторные туфли могут соскользнуть с ноги в самый неподходящий момент.

Принцесса Уэльская нашла собственный выход из ситуации — она приклеивает к заднику обуви специальные прозрачные прокладки, которые обеспечивают комфортную посадку и не натирают ноги. А если на каблуках нужно провести целый день, то в туфли Кейт кладут мягкие подушечки из силикона. С ними ноги принцессы меньше устают и не отекают даже после долгих мероприятий.

А вот королева Елизавета II подходила к этой проблеме иначе. У нее во дворце был специальный человек, который предварительно разнашивал всю ее обувь.