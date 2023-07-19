Стоит взять на заметку: Кейт Миддлтон раскрыла, как идеально выглядеть на каблуках
Секрет стиля принцессы доступен каждой.
Члены королевской семьи Великобритании должны всегда выглядеть безупречно. Но при этом они остаются обычными людьми, которые не застрахованы от промахов, в том числе и с одеждой. У Кейт Миддлтон есть свои хитрости, которые помогают ей оставаться идеальной на всех светских мероприятиях.
Согласно строгим правилам дресс-кода, который действует для всех монарших особ, выходить в свет женщины могут только в колготках или чулках, а обувь должна быть на размер больше, чтобы не избежать мозолей. Но слишком просторные туфли могут соскользнуть с ноги в самый неподходящий момент.
Принцесса Уэльская нашла собственный выход из ситуации — она приклеивает к заднику обуви специальные прозрачные прокладки, которые обеспечивают комфортную посадку и не натирают ноги. А если на каблуках нужно провести целый день, то в туфли Кейт кладут мягкие подушечки из силикона. С ними ноги принцессы меньше устают и не отекают даже после долгих мероприятий.
А вот королева Елизавета II подходила к этой проблеме иначе. У нее во дворце был специальный человек, который предварительно разнашивал всю ее обувь.