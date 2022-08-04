Стоит присмотреться: 3 самых богатых знака Зодиака

Глядя на успешных бизнесменов и миллиардеров, многие люди задаются вопросом: как им удалось сколотить такое внушительное состояние? Какой секрет нужно знать для того, чтобы стать таким же, как они? Астрологи убеждены - довольно часто нужно просто родиться под определенным знаком зодиака. Дело в том, что под теми или иными созвездиями будущие богачи появляются на свет чаще всего. Рассказываем, представители каких трех знаков лидируют в списках самых обеспеченных людей планеты.

Рыбы

Представители водного знака обладают целым рядом качеств, которые помогают им добиться финансового благополучия. В первую очередь, Рыбы наделены превосходной интуицией, которая помогает им обходить подводные камни и избегать потенциально опасных знакомств. Помимо этого, уроженцы знака - отличные дипломаты, умеющие находить себе достойных союзников. Рыбы прекрасно знают, как добиться своей цели, где надо - тонко подольстятся, где надо - слукавят и солгут.

В числе обеспеченных Рыб, например, Бернар Арно - президент Louis Vuitton Moët Hennessy, состояние которого оценивается в 185,5 миллиарда долларов.

Овен

Люди, рожденные под знаком Овна, также часто становятся миллиардерами. Секрет успеха, вероятно, кроется в лидерских качествах уроженцев огненного знака. Они умеют организовать свой бизнес и зарядить энергией подчиненных, сплотить коллектив и сделать его участников настоящими единомышленниками. Также немалую роль в успехах Овна играет его решительность - этот знак не откладывает дел в долгий ящик, а кует железо, пока горячо.

К Овнам принадлежит, например, соразработчик Google Ларри Пейдж, капитал которого насчитывает порядка 118,4 миллиарда долларов. Согласитесь, весьма солидная сумма!

Скорпион

Наконец, замыкает тройку зодиакальных миллиардеров Скорпион. Уроженцы водного знака обладают множеством талантов, без которых успешному бизнесмену никак не обойтись. Так, например, Скорпионам нет равных в умении анализировать ситуацию и находить лучшие решения для продвижения бизнеса в данный момент. В кризисных ситуациях представители этого знака также проявляют поразительную выдержку, как настоящие капитаны, они будут стоять у руля даже в лютый шторм и все-таки выведут команду к спасению.