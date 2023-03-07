Стоит прислушаться: какие подарки дарить женщинам воздушных знаков Зодиака

Женщины обожают внимание и подарки, но угодить им необычайно сложно. При этом попытки партнеров аккуратно выведать, какому презенту благоверная уж точно будет рада, частенько терпят полное фиаско. “Хочу, чтобы был сюрприз”, - кокетливо отвечают на наводящие вопросы дамы. Что делать растерянным мужчинам? Астрологи рекомендуют обратить внимание на знак зодиака женщины. Он подскажет, какой подарок преподнести к празднику или просто так, чтобы поднять любимой настроение. Рассказываем, отчего придут в восторг представительницы воздушных знаков.

Близнецы

Если вы хотите, чтобы ваш презент запомнился Близняшке на всю жизнь, избегайте банальностей. Букет из ста алых роз и плюшевый медведь в придачу вызовут на лице уроженки этого знака скуку, а не восторг.

Зато стопроцентным попаданием в цель станут подарки, в которых главное как раз таки эмоции.

Полет на воздушном шаре, прыжок с парашютом, прогулка в горы - Близнецы по достоинству оценят эти и другие экстремальные дары.

Даже билеты на самолет в страну, которую Близняшка всегда мечтала увидеть, вызовут у нее куда больше радости, чем золотое кольцо или бриллиантовая подвеска. Чем оригинальнее подарок, тем больше эмоций.

Весы

Девушки, рожденные под знаком Весов, ценят все красивое. Поэтому они стопроцентно будут рады подаркам, которые услаждают глаз. Изысканные украшения, красивые аксессуары и наряды - все это обязательно попадет в вишлист Весов.

Представительницы этого знака много внимания уделяют обустройству своего дома.

Нет, это не значит, что нужно дарить им сковородки, а вот стильным картинам, вазам и иным деталям интерьера они будут рады.

Кроме того, женщина-Весы обожает ухаживать за собой. Она задушит партнера в радостных объятиях, если вручить ей абонемент в салон красоты или сертификат в магазин косметики.

Водолей

Представительницы воздушного знака ценят не столько сам подарок, сколько оригинальный подход. Можно подарить им хоть набор зубочисток, главное, чтобы он был интересно упакован и преподнесен.

Женщина-Водолей непременно оценит креативный букет, например, из ягод и фруктов, любые мелочи, привезенные из других городов или стран, но и интересной историей - например, амулеты или украшения ручной работы.

Впрочем, от хорошего и качественного гаджета уроженка этого знака тоже не откажется. Она любит вести социальные сети и образуется смартфону с хорошими техническими характеристиками.