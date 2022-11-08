Стоит ожидать: на какие прегрешения и подлости могут пойти знаки Зодиака

Недостатки есть абсолютно у каждого человека. Однако некоторые черты характера могут быть не только неприятными, но и опасными для окружающих. По мнению астрологов, предугадать, на какую подлость способен человек, можно по его знаку зодиака. Рассказываем, какие прегрешения свойственны представителям тех или иных созвездий.

Овен

Когда уроженцев огненного знака кто-то дико раздражает, мысленно они могут подвергать этого человека самым страшным пыткам.

К счастью, только мысленно, но все же имейте в виду.

Телец

Хладнокровные с виду Тельцы очень мстительны. Перейдите им дорогу - и сразу же пожалеете, потому что вендетта этого знака поистине страшна и непредсказуема.

Близнецы

О том, что Близнецы лицемерны и могут говорить в глаза одно, а за спиной - совершенно другое, известно даже младенцам. Но напомнить об этом еще раз лишним не будет.

Рак

Рожденные под знаком Рака грешат чревоугодием. Слишком уж любит этот водный знак побаловать себя чем-нибудь вкусным и аппетитным, еда становится для него настоящим культом.

Лев

Представители царственного знака жить не могут без амурных похождений, поскольку постоянно нуждаются в эмоциональной подпитке. Лев без зазрений совести может изменить своему партнеру.

Дева

“Жадина-говядина”, - так наверняка дразнили Деву в детстве, да и сейчас уроженцы этого знака нет-нет да услышат в свой адрес что-то подобное.

А все потому, что они и правда скупы.

Весы

Воздушный знак обожает пофлиртовать с симпатичными представителями противоположного пола. И неважно, что партнер в этот момент вне себя от ревности.

Скорпион

Скорпионы - те еще темные лошадки. Со своей скрытностью они могли бы работать шпионами, а еще они мастерски обманывают всех встречных-поперечных.

Стрелец

Обаятельные Стрельцы пользуются своей харизмой и с легкостью манипулируют окружающими.

Поддаваться их чарам очень опасно, хотя, безусловно, они мастера пускать пыль в глаза.

Козерог

Уроженцы земного знака эгоистичны и высокомерны. Для них не существует иного правильного мнения, кроме своего собственного. И тут уж либо смириться, либо уйти.

Водолей

Люди, появившиеся на свет под знаком Водолея, чрезмерно эмоциональные. Они легко впадают в гнев и могут наговорить близким людям чрезвычайно неприятные вещи.

Рыбы

Обидели Рыбку? Будьте уверены, что она запомнит вас на всю жизнь и время от времени будет мысленно возвращаться к этой ситуации и проклинать обидчика.