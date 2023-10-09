Стоит обходить стороной: мужчин с этими именами женщинам лучше остерегаться

“И за что я только его полюбила?” - этим вопросом на том или ином этапе отношений задаются многие женщины. Вот только одни умиляются, глядя на своего несовершенного, но горячо любимого избранника, а другие в самом деле не могут понять, как могли не замечать очевидных недостатков. Эксперты в сфере эзотерики назвали три имени, которые носят самые невыносимые мужчины.

Борис

“Сражающийся за славу” - так переводится старинное имя Борис. Характер его обладателя в полной мере соответствует такой трактовке: Боря - парень целеустремленный, активный, готовый на все ради того, чтобы стать лидером в своем деле. Мужчине, нареченному этим именем, нравится выглядеть в чужих глазах авторитетом.

Казалось бы, все это - полезные качества, но не все так однозначно.

Когда Борис идет к своей цели, он становится резким, нетерпеливым, а иногда и жестоким. Лучше не попадаться ему под горячую руку, даже если вы - его любимая женщина и хотите позвать ужинать. Невинная реплика, сказанная не вовремя, способна разбудить в Боре неистовую ярость.

Валентин

Красивое и редкое имя Валентин ассоциируется у многих людей с романтикой. Может быть, потому, что так звали святого - покровителя всех влюбленных. Но, по мнению экспертов в области эзотерики, Валя - не такой уж наивный и милый парень, каким может показаться на первый взгляд. Под этой маской скрывается тонкий манипулятор, который во всем ищет свою выгоду.

Даже романтические отношения Валентин заводит исходя из практических соображений.

Прежде чем пригласить девушку на свидание, он тщательно проверит ее подноготную, убедится, что она способна принести ему определенный профит, и только после этого инициирует с ней общение. Но, как только необходимый ресурс исчерпывается, Валя бросает бедняжку.

Марк

Эгоцентрик - в принципе, больше про Марка можно было бы ничего не говорить. Этот мужчина зациклен на себе любимом. Одна только мысль о том, что окружающие собрались здесь не ради него, приводит Марка в ярость. Обладатель этого имени очень требователен, обращается с близкими, как барин с челядью, еще и обижается, если услышит возражения. Женщина нужна Марку исключительно для того, чтобы выполнять его желания.

“Подай”, “принеси”, “приготовь”, - вот то немногое, что слышит избранница от этого мужчины.

Он старается выбирать себе в спутницы жизни таких дам, которые слова поперек сказать не посмеют. Но нередко, при всей любви к Марку, даже тихие и скромные девушки уходят от него прочь.