Стоит надеть это свадебное платье, и любой брак закончится разводом: вот в чем причина

Свадебное платье является одним из самых сакральных облачений в истории. Во все времена невесты тщательно подходили к его выбору и придавали этому почти мистическое значение.

Сегодня стало модно отходить от канона — современные девушки предпочитают облачаться не только в белые платья классического кроя. Невесты выбирают непривычные фасоны и цвета, однако многих от экспериментов сдерживают народные приметы.

Существует поверье, что ни невесте, ни гостям нельзя надевать пурпурное. Дело вот в чем. Краска этого цвета тускнеет быстрее остальных, а это символизирует угасание чувств между супругами. Согласно этой примете, даже самые крепкие браки могут разрушиться из-за потускневшего подвенечного наряда.

Плохая репутация не только у пурпурного платья. Красное, например, символизирует грядущие пороки, желтое — ревность, а черное — смерть. Лишь белый цвет неизменно означает чистую и вечную любовь. Так что у суеверных невест не такой уж и большой выбор.