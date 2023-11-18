Стоит копейки, зато какой вкус: от этого советского салата с капустой невозможно оторваться

Во времена СССР хозяйкам приходилось демонстрировать все свое мастерство и фантазию, чтобы приготовить блюда из имеющихся продуктов. В ход шли необычные рецепты, которые передавались из поколения в поколение. Основными требованиями для закусок были дешевизна ингредиентов, сытность и простота в приготовлении. И данный салат отвечает всем этим запросам.

В советскую эпоху его знали под названием «Минский», так как рецепт пришел из Беларуси. Необходимо отварить 0,5 кг картофеля в мундире, очистить от кожуры и нарезать кубиками. На сковороде в масле обжарить грибы — это могут быть лисички, опята или шампиньоны.

Лук следует нарезать очень тонкой соломкой. Все ингредиенты складывают в большой салатник и добавляют к ним 250 г квашеной капусты, которую предварительно нужно хорошенько отжать от лишнего сока. Блюдо заправляют растительным маслом. Получается сытный салат, который отлично подойдет к любому ужину и украсит стол.