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Стоит как крыло самолета: сейчас это деликатес в дефиците, а раньше дети отказывались есть его на завтрак

27 ноября 2023 12:30
Стоит как крыло самолета: сейчас это деликатес в дефиците, а раньше дети отказывались есть его на завтрак

Советские мальчики и девочки воротили от него нос.

Меню жителей СССР значительно отличалось от рациона современных россиян. Советские люди не могли и мечтать об обилии шоколадных батончиков, быстро завариваемой лапши или американской газировки. Однако у граждан Советского Союза имелись свои преимущества и привилегии.

В каждом магазине можно было найти деликатес, который сегодня себе могут позволить лишь богачи. Речь идет про осетровую черную икру: продукт помещался в глубоких лотках и продавался в любом рыбном отделе. Цену на деликатес нельзя было назвать низкой, однако время от времени его могли себе позволить даже простые семьи.

Медики советовали почаще лакомиться икрой. Продуктом кормили детей: правда, сами малыши отказывались от пропахших рыбьим жиром икринок или даже презрительно выплевывали деликатес. Мало кто из них понимал, какую элитную и дорогую еду им предлагают.

Фото: Кадр из фильма «Внимание, Черепаха!» (1970)
Алла Новикова
Алла Новикова
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