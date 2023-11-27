Стоит как крыло самолета: сейчас это деликатес в дефиците, а раньше дети отказывались есть его на завтрак

Меню жителей СССР значительно отличалось от рациона современных россиян. Советские люди не могли и мечтать об обилии шоколадных батончиков, быстро завариваемой лапши или американской газировки. Однако у граждан Советского Союза имелись свои преимущества и привилегии.

В каждом магазине можно было найти деликатес, который сегодня себе могут позволить лишь богачи. Речь идет про осетровую черную икру: продукт помещался в глубоких лотках и продавался в любом рыбном отделе. Цену на деликатес нельзя было назвать низкой, однако время от времени его могли себе позволить даже простые семьи.

Медики советовали почаще лакомиться икрой. Продуктом кормили детей: правда, сами малыши отказывались от пропахших рыбьим жиром икринок или даже презрительно выплевывали деликатес. Мало кто из них понимал, какую элитную и дорогую еду им предлагают.