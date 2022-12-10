Стоит готовиться: 2023 год станет одним из худших в жизни этих 3 знаков Зодиака

Черный Водяной Кролик выбрал не только своих фаворитов, но и аутсайдеров.

Покровителем следующего, 2023 года станет Черный Водяной Кролик. На первый взгляд это милое и пушистое животное, обладающее легким и незлобивым нравом. Но вместе с тем у покровителя года есть и свои враги - он хорошо уживается далеко не со всеми представителями зодиакальной плеяды. Астрологи рассказали, какие знаки могут не рассчитывать на расположение Черного Водяного Кролика. В наступающем году их будут преследовать неудачи, конфликты, потери и переживания.

Скорпион

Для представителей водного знака 2023 год станет временем испытаний. Скорпионам предстоит продемонстрировать себе и окружающим, что у него достаточно сил, чтобы достойно справиться со всеми трудностями. Особое внимание астрологи рекомендуют уделить здоровью. Скорпионы известны своим трудоголизмом и привычкой “гореть на работе”, однако в год Водяного Черного Кролика такая самоотверженность может выйти боком. Лучше не забывать об отдыхе и полноценном сне. Но самые большие сложности ожидают их в сфере финансов.

Велик риск стать жертвой мошенников и потерять все, чтобы не допустить такого, важно прислушиваться к своей интуиции.

Лев

Царственные Львы не привыкли проигрывать и быть в числе отстающих. Однако в 2023 году им придется смириться с ролью аутсайдеров и делать все возможное для того, чтобы выбраться из этого незавидного амплуа. Небесные светила сулят представителям огненной стихии серьезные проблемы с деньгами. Черный Водяной Кролик может оставить хищника ни с чем, поэтому следует тщательно анализировать свои доходы и расходы и при необходимости затянуть пояса.

Кроме того, Львам грозят неблагоприятные перемены в личной жизни.

Отношения со второй половинкой испортятся настолько, что дело может дойти до расставания.

Стрелец

Еще один знак зодиака, которому не повезло оказаться в “черном списке” у пушистого покровителя года - Стрелец. Водяной Кролик обещает представителям огненного знака перемены на работе и в личной жизни.

Вполне возможно, что некоторым Стрельцам придется искать себе новое место службы, потому что предыдущее закроется или уроженца знака уволят за систематические нарушения.

Ссоры с партнером не принесут ничего хорошего. Обычно темпераментные и жизнелюбивые Стрельцы поникнут и загрустят, лишь вмешательство близких людей убережет их от настоящей депрессии.