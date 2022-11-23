Стоит даже в инвалидной коляске: как живет девушка, которая не может сидеть

Жизнь Джоаны Клич полна лишений и сложностей из-за редкого заболевания — спинальной атрофии. Тяжелый недуг приковал 32-летнюю англичанку к инвалидному креслу, и теперь она не может делать самостоятельно даже самые простые бытовые вещи.

Дело в том, что из-за болезни у Джоаны нарушено функционирование нейронов спинного мозга, из-за чего к мышцам не поступают необходимые сигналы. И поэтому она не может даже сидеть, а передвигается с помощью специальной инвалидной коляски. Ночью же девушка пользуется аппаратом искусственного дыхания, так как ее легкие становятся очень слабыми, когда она ложится.

«Я чувствую, что мое левое колено скоро сломается. Не могу представить себе, что будет, если придется провести всю оставшуюся жизнь в лежачем положении», — признавалась Клич.

Каждый день она обращается за помощью к своему возлюбленному Дариушу. Он помогает Джоане со всеми бытовыми делами и окружает ее заботой и поддержкой.

О жизни Джоана рассказывает в своих социальных сетях. Она старается с помощью подписчиков собрать сумму на необходимую терапию, а в будущем намерена открыть благотворительный фонд, который будет помогать людям с похожими проблемами.