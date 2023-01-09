Стоит ценить партнера: астрологи назвали знаки Зодиака, которым нужно бояться развода

Отношения между супругами - одна из самых широко распространенных и в то же время самых сложных тем в психологии. С одной стороны, проблемы, возникающие в семьях, базируются примерно на одних и тех же чувствах и эмоциях - ревности, недоверии, обиде и т.д. С другой же, каждый случай индивидуален, и необходимо разбирать его непосредственно с самими мужем и женой. По словам астрологов, некоторые знаки зодиака, способны разрушить свой брак, даже если им по-настоящему повезло с партнером. Рассказываем, о каких представителях зодиакальной плеяды идет речь и какие качества мешают им ценить избранника и взаимоотношения с ним.

Близнецы

Представители воздушного знака могут искренне любить свою вторую половинку, однако непоседливый темперамент все время подталкивает их к приключениям. Избранники Близнецов нередко сталкиваются с ситуацией, когда тщательно продуманные и подготовленные планы на выходные, отпуск или даже вечер срываются из-за того, что уроженцы знака внезапно захотели чего-то другого.

Близнецам не стоит забывать, что брак - это союз двух людей, и следует учитывать желания каждого.

Дева

Идеальный счастливый брак в представлении Девы - это тот, где партнер строго следует всем ее указаниям и не смеет прекословить. Как только реальность расходится с мечтами и планами - а рано или поздно это обязательно произойдет, - представители земного знака начинают кипеть от негодования. Терпение у Девы далеко не резиновое, поэтому она обязательно выскажет свои претензии.

Даже самому любящему партнеру со временем это надоест.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, обожают критиковать своего партнера. Требовательные и жесткие, они могут буквально заклевать человека из-за каких-нибудь мелочей.

При этом сами представители огненного знака не приемлют даже малейших замечаний в свой адрес.

Любые попытки воззвать к здравому смыслу Стрельцы игнорируют, что со временем может привести к серьезным конфликтам в паре и даже разрыву.

Козерог

Замкнутые представители земного знака в принципе тяжело уживаются с другими людьми. Даже если действительно любят их. Козерог свято убежден в собственной правоте, для него не существует иного мнения, кроме своего собственного.