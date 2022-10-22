Стоит быть осторожной: 5 самых жестоких и опасных мужчин по знаку Зодиака

Психологи говорят, что гнев - одна из базовых человеческих эмоций. Однако это не означает, что можно без оглядки на правила приличия демонстрировать окружающим свои негативные эмоции и уж тем более вымещать на них зло. И все же есть люди, которые в любой момент готовы дать волю своей ярости - и тут уж всем, кто находится поблизости, не повезет. Под какими знаками рождаются самые жестокие и опасные мужчины, выяснили астрологи.

Овен

Мужчины, рожденные под знаком Овна - настоящие рекордсмены по вспыльчивости. Никогда нельзя угадать, что выведет представителя огненной стихии из себя, любая мелочь может послужить предлогом для конфликта вселенского масштаба. При этом Овен не успокоится, пока хорошенько не накажет обидчика за испорченное настроение.

А уж мстить уроженцы знака могут очень хитро и изобретательно.

Лев

В каждом мужчине-Льве с самого рождения от природы заложен мощный запас энергии. Правда, повзрослев, уроженец знака не всегда направляет этот поток в мирное русло. Очень часто Лев, не сумевший реализовать свой потенциал, превращается в настоящего ворчуна, который вечно всем недоволен и постоянно ищет ссоры.

Кроме того, представители огненной стихии очень злопамятные и мстительные - пройдут годы, а Лев будет помнить, кто его обидел или задел.

Дева

Представители земного знака из тех мужчин, что будут долго копить внутри негативные эмоции. Дева терпеть не может выяснять отношения, поэтому постоянно проглатывает обиды и раздражение, пока лимит не превысится и не произойдет взрыв.

Тогда окружающим придется несладко - в гневе обычно спокойные и чуточку меланхоличные Девы превращаются в тиранов, которые будут делать все назло.

Скорпион

Скорпион также относится к числу знаков, с которыми лучше жить в мире и согласии. Потому что если уроженец водного знака разгневается, последствия будут хуже, чем если потревожить древнее зло. Мужчины, появившиеся на свет под этим водным знаком, готовы со свету сжить своих обидчиков.

Они не пожалеют ни времени, ни сил, чтобы отомстить за то, как с ними обошлись.

Козерог

По виду мужчины-Козерога не скажешь, что он способен на ярость или месть. Слишком уж он холодный, сдержанный, закрытый. Однако известное выражение “в тихом омуте черти водятся” как раз про этот знак.