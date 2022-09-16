Стоимость грандиозной короны Клеопатры из чистого золота больше не секрет

Украшения из фильма о легендарной царице до сих пор поражают воображение.

Вышедший в 1963 году фильм «Клеопатра», в котором роль легендарной властительницы Египта сыграла другая легенда — Элизабет Тейлор, по своему размаху до сих пор остается самой потрясающей лентой о жизни Древнего Египта. А украшения, в которых снималась Тейлор, стали настоящей гордостью декораторов, художников по костюмам и мастеров реквизита.

Только недавно, например, стала известна подлинная стоимость золотой короны со змеями, которую носила в фильме Клеопатра. Сделанная из чистого золота по образцу венца древнеегипетской царицы Меритамон, она в итоге ушла с аукциона неизвестному коллекционеру за 100 тысяч долларов.

Отметим, что украшения Клеопатры в фильме позже вдохновили Элизабет Тейлор на то, чтобы выпустить собственную ювелирную коллекцию из нескольких золотых предметов: перстня, браслета и сережек со змеями. Разумеется, все было выполнено в стилистике Древнего Египта.