Стоила сущие копейки, собрала $118 000 000: эта мелодрама сделала Йоханссон большой звездой, но то, как ее сняли – настоящее чудо

19 ноября 2025 07:00
Фильм до сих пор часто встречается в списках лучших представителей жанра.

Все мы знаем немало примеров, когда картины с бюджетом в пачку сухариков становились хитами, окупая бюджет в десятки раз. «Паранормальное явление» обошлось дешевле парочки новых «Макбуков», но разлетелось по миру как вирус. Та же ситуация с «Рокки». Но есть ещё одна лента, о бюджете которой большинство зрителей вряд ли догадывались.

Давайте честно, вы ведь тоже были уверены, что «Трудности перевода» стоили не 4 миллиона долларов, а раз в 10 больше?

Речь о фильме, который выглядит как дорогое авторское кино с японскими неоновыми ночами, спокойными паузами и роскошной парой Мюррей–Йоханссон.

Ну не тянет такой проект на ярлык «снято за 4 миллиона долларов», согласны? Но именно столько получила София Коппола, и ей пришлось экономить, импровизировать, а где-то просто надеяться на чудо. Чудом, конечно же, был Билл Мюррей.

Мюррей согласился сниматься с огромной скидкой – редкий случай, когда голливудская звезда уровня «легенда» вписывается в микробюджет. Более того, Коппола отправила ему аванс в конверте, не имея подписи, договора, чего угодно, что могло бы её защитить. Он просто сказал «да» по телефону и исчез из радаров.

В какой-то момент съемочная группа уже обсуждала, что делать, если он не появится. А потом утром они пришли на площадку в Токио, и Мюррей просто стоял там, как будто всегда был частью проекта.

Экономили на всём. Съёмки проходили почти партизанскими методами: настоящие локации без перекрытий улиц, минимум света, часть эпизодов снята на бегу, пока никто ещё не понял, что тут вообще происходит.

Именно эта лёгкость и документальное ощущение города и стали фишкой фильма – того самого, что заработал в прокате 118 млн долларов, запустил карьеру Скарлетт Йоханссон и до сих пор заставляет зрителей спорить о том, что же Боб прошептал Шарлотте.

Ранее мы также писали: Один невинный комментарий Бильбо создал ляп в лоре Толкина — и все из-за сценаристов «Властелина колец»: звучит в самом начале

Фото: Кадр из фильма «Трудности перевода» (2003)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
