Стоил всего €2 000, но шокирует тех, кто не читал книгу: один из самых недооцененных фильмов по Кингу вышел ровно 15 лет назад

А ведь монстра на экране даже не показывают целиком.

Короткометражка «Бугимен» 2010 года стала адаптацией раннего рассказа Стивена Кинга, поставленная ирландцем Герардом Локом. Сегодня о ней вспоминают редко, ведь она затерялась за крупнобюджетными хитами вроде «Оно» или «Мглы». Тогда как этот фильм стоил всего-то 2 000 евро.

У «Бугимена» на КиноПоиске всего около тысячи оценок и скромные 5,6, а на IMDb и вовсе 5,3. Но если копнуть глубже, обнаруживается вещь куда более интересная, чем сухая статистика.

Ирландский взгляд на короля хоррора

Лок взялся за «Бугимена» по лицензии «доллар-бэби» — той самой программе, благодаря которой молодые режиссеры могут дешево экранизировать рассказы Кинга. И сделал ставку не на спецэффекты, а на психологическую драму.

В центре истории — Эндрю Биллингс (Саймон Фогарти), отец, потерявший троих детей и уверяющий, что убийца — не он, а существо из шкафа. Его собеседник — скептический психиатр доктор Харпер (Майкл Парле), вынужденный слушать историю, балансирующую между признанием и бредом.

Диалоги сняты максимально камерно, лицо Эндрю почти всегда крупным планом, чтобы передать весь его ужас. Ирландский акцент героя добавляет интонаций: кажется, что он ведет почти исповедальную беседу.

Лок не спешит показывать монстра, оставляя зрителя гадать — есть ли он на самом деле или же весь ужас живет только в голове Биллингса.

Визуальные и звуковые находки

Несмотря на крошечный бюджет, оператор Грег Рулада удивляет разнообразием приемов: холодные голубые тона ночных сцен сменяются тревожно-желтыми вспышками флэшбэков, а динамика камеры заставляет обзорщиков вспоминать итальянскую школу хоррора — вплоть до Ардженто.

Музыка Сиана Фурлонга тоже играет на нервах, усиливая напряжение там, где, казалось бы, ничего не происходит.

Монстр появляется лишь на мгновения — маска, тени, стробоскопический свет. В эпоху CGI-ужастиков это решение кажется особенно свежим. Куда страшнее не увидеть «буку» целиком, чем разглядеть в деталях нарисованное чудовище.

О чем фильм на самом деле

Сюжет можно читать двояко. С одной стороны, перед нами мистическая история о древнем чудовище, забирающем детей. С другой — портрет сломанного отца, чья агрессия и внутренние демоны куда страшнее любой нечисти.

Для тех, кто не читал книгу, «Бугимен» работает как психологический триллер: зритель до последнего не понимает, врет ли Эндрю, сумасшедший ли он или действительно столкнулся с чем-то потусторонним.

Почему стоит вспомнить «Бугимена»

У Лока не получилось прорывного хита — короткий метр редко имеет шанс выстрелить за пределами фестивалей. Но его работа участвовала в HorrorThon в Дублине, на «Dollar Baby»-форумах в США и Голландии, и зря осталась на периферии.

Да, динамики здесь немного, экшеном фильм не балует. Но он берет другим — атмосферой неуверенности и постепенного нагнетания ужаса.

Через 15 лет «Бугимен» смотрится как пример того, что из крошечного бюджета и одной комнаты можно выжать максимум, если помнить, что самое страшное — не кровь и спецэффекты, а шепот в голове героя.

Именно такой подходу к хоррору Кинг всегда ценил сильнее всего.

Ранее мы также писали: Ужастики — хит сезона: этот фильм по Кингу вышел 8 лет назад и собрал 704 млн, но опять лидирует в топе HBO