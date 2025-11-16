Стоил копейки, собрал $144 000 000: этот ужастик про экзорцизм хвалят даже реальные священники – зато критики его презирают

17 октября 2005-го в российском прокате вышел фильм, который внезапно стал сенсацией. «Шесть демонов Эмили Роуз» при бюджете в скромные 19 млн долларов собрал по миру 144 млн – для мрачной судебно-мистической драмы это почти чудо.

Но еще удивительнее то, что пока эту историю о столкновении веры и медицины кинокритики ругали за «небылицы» (всего-то 46% на Rotten Tomatoes!), настоящие священники ее активно хвалили. В том числе и католический экзорцист архиепархии Нью-Йорка, отец Джеймс Лебар.

Реалистичность почти без перегибов

Отец Лебар в интервью порталу GodSpy признавался, что фильм, мягко говоря, не вывел его из себя:

«Я не увидел там ничего лишнего».

В отличие от классического «Изгоняющего дьявола», где упор на шок и телесный ужас, «Эмили Роуз» работает иначе – как триллер-расследование.

Фильм разбирает не столько крики и изгибы, сколько последствия: кто виноват в смерти девушки, где проходит граница между болезнью и вторжением зла, что может священник, а что – врач. И, по словам Лебара, именно такая сдержанная подача ближе к реальности.

Все как в жизни?

В фильме Эмили – набожная, тихая студентка, совершенно не склонная к мистическим экспериментам. Но священник подтверждает: демоническая атака – всегда непрошенная:

«Дьявол испытывает не только тех, кто хочет быть испытанным».

Иногда человек открывает двери сам – ненавистью, преступлением, опасными практиками. Но бывает и наоборот: нападение происходит «по его инициативе», без вины жертвы. Именно поэтому история Эмили, какой бы тяжелой ни была, для Лебара выглядит правдоподобно.

Медицина против ритуала – не фантазия, а дилемма

В сюжете ключевой момент – отказ от медицинского лечения. Здесь Лебар категоричен: без консультации психиатра так поступать нельзя. Но сама коллизия – не выдумка.

Он признает, что медикаменты могут вмешиваться в восприятие и менять поведение, однако полностью лишить человека свободной воли они не способны.

В экзорцизме все усложняется стрессом, сопротивлением духа и общей нестабильностью пациента – и фильм, по его словам, показал это удивительно честно.

Сцена в церкви – не ошибка сценариста

Когда Эмили, измученная нападениями, врывается в храм и переживает сильнейший приступ прямо перед алтарем, многие решили: ну вот, киношники перегнули. Но реальный экзорцист считает иначе.

Финальный момент, где Эмили получает шанс избавиться от мучений, но добровольно остается свидетельствовать о реальности зла, – кажется слишком художественным, но и тут Лебар не возражает.

«Бог не оставляет того, кто стремится к Его воле», – говорил экзорцист, считая, что мотивация Эмили и ее духовная логика вписываются в католическое учение.

Двадцать лет спустя фильм продолжает жить не только как страшная история, но и как редкий пример хоррора, который профессионалы от церкви не отвергают, а аккуратно комментируют.

И если ужастику удается быть настолько убедительным, что его обсуждают священники – значит, создатели попали в ту самую тонкую грань между мистикой и реальностью, где зрителю становится по-настоящему не по себе.

