Стоил как крыло самолета: единицы покупали самый дорогой напиток в СССР

Сегодня его пьют все детсадовцы.

Сегодняшние магазины предоставляют огромный выбор напитков на любой вкус. Десятки сортов газировки, элитный алкоголь, несколько видов минеральной воды. Советским людям о таком разнообразии оставалось только мечтать. Некоторые напитки обходились по-настоящему дорого, и речь идет не о спиртном.

В СССР можно было насладиться различными видами сока, который продавался в банках и стеклянных бутылках. Правда, виноградный обходился в копеечку. Любителям напитка приходилось выкладывать кругленькую сумму. Высокая стоимость была обусловлена сложной технологией производства.

Бутылка сока по стоимости была почти равна бутылке красного вина. Дело в том, что сок очищали от соли винной кислоты, чтобы убрать мутный осадок. Для этого фильтровать напиток приходилось в течение трех-четырех месяцев при строго определенной температуре.